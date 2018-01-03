زخاروفا: الانتصار في سورية من أهم الانتصارات في تاريخنا

أكدت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الانتصار على الإرهاب في سورية هو من أهم الانتصارات في تاريخ روسيا، معبرة عن افتخارها بالعملية العسكرية التي تخوضها القوات الروسية في هذا البلد.

وقالت زاخاروفا: إن «الانتصار في سورية في صف واحد مع أهم انتصارات تاريخنا»، معيدة إلى الأذهان موقف أغلبية السوريين من الروس، حيث يقولون: «إن موسكو أنقذت دولتهم، والجنود الروس هم أبطال بالنسبة إليهم، أما أنا فأفتخر بالعملية الحربية التي خاضها الجيش الروسي في سورية».

وقالت زاخاروفا: إن «الانتصار في سورية في صف واحد مع أهم انتصارات تاريخنا»، معيدة إلى الأذهان موقف أغلبية السوريين من الروس، حيث يقولون: «إن موسكو أنقذت دولتهم، والجنود الروس هم أبطال بالنسبة إليهم، أما أنا فأفتخر بالعملية الحربية التي خاضها الجيش الروسي في سورية».

وتخوض القوات الروسية إلى جانب الجيش العربي السوري حرباً على التنظيمات الإرهابية، حيث أعلن مؤخراً عن دحر تنظيم داعش الإرهابي في أغلب المناطق التي كان يسيطر عليها في سورية، على حين أعلنت موسكو في نهاية العام الماضي أن المهمة الرئيسية لمحاربة الإرهاب حالياً هي دحر تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي.

وتخوض القوات الروسية إلى جانب الجيش العربي السوري حرباً على التنظيمات الإرهابية، حيث أعلن مؤخراً عن دحر تنظيم داعش الإرهابي في أغلب المناطق التي كان يسيطر عليها في سورية، على حين أعلنت موسكو في نهاية العام الماضي أن المهمة الرئيسية لمحاربة الإرهاب حالياً هي دحر تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي.