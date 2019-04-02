زخات مطرية على أجزاء متفرقة مستمرة لغاية مساء اليوم لنبدأ المرحلة الثانية من منخفضنا يوم غد

زخات مطرية على أجزاء متفرقة من السواحل السورية وخصوصاً طرطوس و أريافها ويلاحظ تواجد بعض الخلايا الرعدية , ومن المتوقع أن تستمر الهطولات على فترات حتى ساعات مساء اليوم الثلاثاء , وتشمل الأمطار أغلب المناطق السورية الساحلية و الداخلية ولكن على فترات إجمالاً , مع إرتفاع أول على درجات الحرارة.



هبات رياح نشطة متوقعة غداً على فترات في دمشق وأغلب مناطق الجنوب السوري , الرياح تلامس بعض هباتها حدود 34 كلم بالساعة , وأيضاً إحتمال هطول زخات مطرية خصوصاً ساعات الظهر و بعد الظهر.



الأربعاء أجواء مستقرة بدمشق وأغلب المحافظات السورية عدا الساحلية تبقى الفرص مهيئة لهطول زخات مطر , الخميس إحتمال عودة الهطولات العشوائية لبعض المناطق الداخلية ومنها دمشق



هوى الشام