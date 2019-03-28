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زاخاروفا:موسكو لا تنتهك القوانين الدولية بخصوص التعاون مع فنزويلا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو لا تنتهك القوانين الدولية ولا تعمل على تغيير موازين القوى في فنزويلا خلافاً للولايات المتحدة والدول الغربية رافضة الاتهامات الأمريكية لها بالتدخل العسكري المزعوم في هذا البلد.


وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم: “إن وجود خبراء روس في فنزويلا تم بناء على اتفاق حكومي دولي بين موسكو وكاراكاس وطبقاً لاتفاقية التعاون العسكري التقني بين البلدين التي ما زالت سارية”.


وبينت أن المزاعم حول التدخل الروسي في فنزويلا “مسيسة ونحن نتعاون مع حكومتها وفقاً لدستورها”، لافتة إلى أن المساعدات الإنسانية الروسية تصل إلى فنزويلا وفقاً للقرارات الأممية وطلب كاراكاس.


وأضافت زاخاروفا إن “واشنطن تتخذ إجراءات متعمدة لزعزعة الاستقرار في فنزويلا ولن يكون هناك فائز في وضع كهذا”، موضحة أن الولايات المتحدة قد تستخدم جزيرة كوراساو الهولندية كموطئ قدم لتدخل عدواني في فنزويلا تحت غطاء شعارات إنسانية.


ودعت زاخاروفا زعيم المعارضة اليمينية المدعومة من واشنطن خوان غوايدو الذي نصب نفسه رئيساً للبلاد إلى “وقف نشاطاته الاستفزازية لأنها تقوض أسس كيان الدولة في فنزويلا”، مشيرة إلى أن اقتحام أنصار غوايدو مؤسسات دبلوماسية فنزويلية في الخارج “انتهاك خطير للغاية للقانون الدولي”.


وتواجه فنزويلا تدخلات أمريكية فى شؤونها الداخلية ترمي إلى زعزعة استقرارها عبر تشديد العقوبات الاقتصادية والمالية ودعم القوى اليمينية فى محاولات مستميتة لإحياء مخططات واشنطن للهيمنة على هذا البلد الذي يمتلك ثروات نفطية هائلة والانقلاب على رئيسها الشرعي نيكولاس مادورو الذي يرفض الخضوع لإملاءات الإدارة الأمريكية وسياساتها.