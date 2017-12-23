زاخاروفا: “المعارضة السورية” تعمدت إفشال محادثات جنيف الأخيرة

أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس الخميس، عن خيبة أمل موسكو إزاء ادعاء المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا بأن سورية هي المسؤولة عن عدم إحراز تقدم في الجولة الأخيرة من الحوار السوري السوري في جنيف.

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي في موسكو إنه “لا أخفي حقيقة أن موسكو مصابة بخيبة أمل من بيان دي ميستورا حول نتائج المحادثات السورية السورية في جنيف وعلى وجه الخصوص بشأن الاتهامات التي أطلقها بلسانه ضد الوفد الحكومي السوري بتعطيل المناقشات”.

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي في موسكو إنه “لا أخفي حقيقة أن موسكو مصابة بخيبة أمل من بيان دي ميستورا حول نتائج المحادثات السورية السورية في جنيف وعلى وجه الخصوص بشأن الاتهامات التي أطلقها بلسانه ضد الوفد الحكومي السوري بتعطيل المناقشات”.