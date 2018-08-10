زاخاروفا: نحو مليوني لاجئ سوري قد يعودون إلى وطنهم قريباً

أفادت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن معطيات الأمم المتحدة تشير إلى أن حوالي مليوني لاجئ سوري قد يعودون إلى وطنهم خلال أشهر قريبة.

وقالت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي عقدته الخميس9/8/2018 : “اتخذت الحكومة السورية، في إطار النهج المعلن من قيادة البلاد لإعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، قراراً بتشكيل لجنة تنسيقية خاصة برئاسة وزير الإدارة المحلية والبيئة (حسين مخلوف)، الذي ذكر أن أكثر من 3 ملايين نازح لقد عادوا إلى بيوتهم في سوريا”.

وتابعت زاخاروفا: “إضافة إلى ذلك، قد يعود إلى سوريا خلال أشهر قريبة، حسب معطيات الأمم المتحدة، مليون و890 ألف لاجئ”.

وكثفت الحكومة السورية في الأشهر الأخيرة، بالتعاون مع روسيا، العمل على إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم ووجهت دعوات عدة إليهم للعودة إلى البلاد.

وفي يوم 18 تموز الماضي أعلنت روسيا عن إنشاء مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين الذي يعمل بإشراف وزارتي الخارجية والدفاع الروسية والسلطات السورية ومقره دمشق.

ويوم 5 آب الجاري أعلن مجلس الوزراء السوري عن تشكيل هيئة تنسيق خاصة بعودة اللاجئين إلى مناطقهم الأصلية في البلاد من خلال التواصل مع “الدول الصديقة” لتسهيل هذه العملية وتمكينهم من عيش حياة طبيعية.



وبحسب معطيات أصدرتها جهات رسمية مختلفة في وقت سابق فر من سوريا منذ اندلاع الحرب على سورية عام 2011 من 6.5 إلى 7 ملايين شخص.

المصدر: وكالات