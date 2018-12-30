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زاخاروفا: لندن تمارس “لعبة قذرة”

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن الحكومة البريطانية تقوم بـ “لعبة قذرة”, فيما يخص التسريب المزعوم لمعلومات شخصية عن موظفي هيئة الإذاعة البريطانية العامة “بي بي سي” من قبل روسيا.


وردت زاخاروفا ,اليوم, في صفحتها على “فيسبوك” على الادِّعاءات والمزاعم بأن هيئة الإذاعة البريطانية قدمت شكوى إلى وزارة الخارجية الروسية عن تسريب بيانات عن صحفيي الهيئة, بتأكيدها أنه لم تكن هناك شكوى من هيئة الإذاعة البريطانية حتى موعد انتهاء العمل في الوزارة يوم أمس.


وأوضحت زاخاروفا أنه لم يتم أي اتصال من مكتب الـ “بي بي سي” بالوزارة بهذا الشأن, وهذا تشويه للحقائق, مشيرةً إلى أن مراسلي “بي بي سي” في موسكو يتصلون بها عندما يريدون شيئاً، لكن هذه المرة لم يتصل بها أحد لعدة أيام, وتساءلت لماذا؟, هل كانوا ينتظرون أوامر من شخص في لندن, وهل هؤلاء هم الأشخاص ذاتهم الذين سربوا قائمة ببيانات موظفي “سبوتنيك” إلى “التايمز”؟.