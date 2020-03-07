زاخاروفا: لسورية كامل الحق في القضاء على التنظيمات الإرهابية على أراضيها

جددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا التأكيد على أن لسورية كامل الحق في القضاء على التنظيمات الإرهابية في أراضيها.



وشددت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي في موسكو يوم أمس الجمعة على ضرورة القضاء على التنظيمات الإرهابية في سورية مبينة أن موقف موسكو حيال ذلك ثابت وأن اتفاق وقف الأعمال القتالية في إدلب المعلن أمس يجدد التأكيد على مواصلة محاربة الإرهاب بكل أشكاله.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أمس في ختام محادثاته مع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان في موسكو التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال القتالية في إدلب عند الوضع الراهن مشيراً إلى أن الاتفاق يؤكد على الالتزام بوحدة سورية وسيادتها والاستمرار بمكافحة الإرهاب فيها.