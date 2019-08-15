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زاخاروفا: عزم واشنطن الانسحاب من منظمة التجارة العالمية تصرف غير مسؤول

حذّرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من أن عزم الولايات المتحدة الانسحاب من منظمة التجارة العالمية يمثل تصرفاً غير مسؤول.

ونقلت سبوتنيك عن زاخاروفا قولها في منتدى الشباب الدولي المنعقد في أورينبورغ: إن الأمر استغرق عقوداً حتى تقوم البلدان بمواءمة اقتصاداتها ضمن منظمة التجارة العالمية وفجأة تأتي دولة كبرى وتقول.. لا نستبعد أننا سنخرج منها.

وتساءلت المتحدثة الروسية: كيف يحدث هذا… إن كلمة /الاقتصاد/ ليست مجرد أرقام أو نسب مئوية بل هي حياة ومصائر أشخاص محددين وشركات محددة توفر فرص عمل وعليه كيف يمكن بدون مسؤولية اتخاذ مثل هذا القرار؟.