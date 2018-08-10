زاخاروفا تسخر من التصريحات الأمريكية حول تطويع سلوك روسيا

سخرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من التصريحات التي أطلقتها نظيرتها في الخارجية الأمريكية هيذر نويرت بشأن” أدوات عقابية أمريكية” لتحسين سلوك موسكو وتطويعها .

وكتبت زاخاروفا على صفحتها على الفيسبوك متسائلة ما نوع هذه الأدوات العقابية التي وضعت من أجل تحسين سلوك الحكومات ودفعها لبناء علاقات أفضل مع الولايات المتحدة.

وشككت زاخاروفا في أن تؤدي الإجراءات التقييدية التي فرضتها واشنطن ضد موسكو إلى دفع العلاقات الروسية الأمريكية نحو الأفضل.

وجاء رد زاخاروفا بعد عدة ساعات من تصريح المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت الذي ادعت فيه أن واشنطن قادرة على إجبار أي حكومة على التصرف بشكل مختلف وعلى تغيير سلوكها ..وأن لديها مجموعة واسعة من الأدوات والاحتمالات لفعل ذلك .