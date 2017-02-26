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زاخاروفا تحذر من «دولة ثانية» في إدلب للإرهابيين في سورية!

أعربت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي أمس، عن قلق روسيا الشديد من خطط «هيئة تحرير الشام» التي تقودها جبهة النصرة لإقامة «دولة إسلامية» في جنوب ريف إدلب وشمال ريف حماة، في إشارة إلى ما أعلنه هذا التنظيم الجديد مؤخراً.
ووفقاً لموقع «روسيا اليوم» مضت زاخاروفا محذرة من أن هذه «الدولة» ستتحول إلى «معقل جديد لمروجي الإرهاب والعنف»، بعد دولة داعش في الرقة.
ويأتي حديث زاخاروفا بعدما أشرنا، حول نيّة «هيئة تحرير الشام» إقامة «دويلة أو إمارة» في إدلب وريف حماة» بعد الانتهاء من ملف «جند الأقصى»، ثم العمل على تشكيل «حكومة خدمية»، على أن يكون الهدف النهائي هو إفشال العملية السياسية وسحب البساط من تحت أقدام الهيئات السياسية ووفود التفاوض التي تمثل المعارضات السورية، وهو ما أكدته «الهيئة» لاحقاً عندما أصدرت في 16 الجاري مقطع فيديو للتعريف بها وقياداتها وأهدافها ومبادئها.

الوطن+ وكالات

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