ريفا الحسكة والرقة.. مقتل وجرح عدد من المسلحين المدعومين تركياً بانفجارين متتاليين

قُتل عدد من مسلحي المجموعات المدعومة من الاحتلال التركي إثر انفجار سيارة مفخخة استهدفت إحدى نقاط انتشارهم بمدينة رأس العين في ريف الحسكة الشمالي.



وأكدت وكالة “سانا” أنه انفجرت اليوم الثلاثاء، سيارة مفخخة في مدينة رأس العين، مستهدفة نقطة لمسلحي جيش الاحتلال التركي ما تسبب بمقتل 3 منهم وإصابة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة.



ونقلت الوكالة عن مصادر أهلية تأكيدها على أن عدداً من عربات قوات الاحتلال التركي هرعت إلى مكان الانفجار وباشرت بنقل القتلى والمصابين إلى داخل الأراضي التركية.



وفي السياق ذاته، أفاد “المرصد” المعارض بأنه انفجرت أيضاً سيارة مفخخة في ريف تل أبيض شمالي الرقة، استهدفت حاجز سلوك – مبروكة التابع للمجموعات المسلحة المدعومة تركياً ما أدى إلى مقتل 4 مسلحين كحصيلة أولية، بالإضافة لوقوع عدد من الجرحى من بينهم مدنيين.



وسبق أن قُتل العديد من المسلحين التابعين لقوات الاحتلال التركي جراء الانفجارات المتكررة التي تستهدف المناطق التي يحتلونها، حيث لا تزال قوات الاحتلال التركي تمارس انتهاكاتها بحق أهالي تلك المناطق في تلك المناطق.