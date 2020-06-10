ريفا الحسكة والرقة.. الاحتلال التركي يُحرق المزيد من الأراضي الزراعية ومنازل المدنيين

استهدفت قوات الاحتلال التركي بالأسلحة الثقيلة وقذائف الهاون أراضي زراعية غربي مدينة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي.



وأكد “المرصد” المعارض أنه الاثنين 8/6/2020، قصفت قوات الاحتلال التركي قرية أحمدية الواقعة غربي مدينة تل أبيض، ما تسبب في نشوب حريق في المحاصيل الزراعية هناك.



وفي السياق ذاته، أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” بأنه نشبت حرائق في الأراضي الزراعية في منطقة رأس العين في ريف الحسكة الشمالي ما تسبب بإتلاف نحو 1000 دونم مزروعة بالقمح واحتراق عدد من منازل المواطنين بعدما امتدت النيران إليها، وأخرجتها عن دائرة الإنتاج.



وأضافت المصادر الأهلية أن قوات الاحتلال التركي في المنطقة افتعلت معظم الحرائق، إضافة إلى إحراق عدد من المنازل في قريتي القاطوف وتل ذياب جنوب رأس العين جراء امتداد الحرائق إليهما.



يشار إلى أن قوات الاحتلال التركي تصعد من انتهاكاتها لحقوق المدنيين في كافة المناطق السورية التي تحتلها لا سيما تلك المناطق التي احتلتها مؤخراً شمالي شرق سورية، حيث تعمد إلى حرق أراضي المزارعين وبيوتهم وقطع مياه الشرب عنهم.