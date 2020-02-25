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ريف دير الزور .. قسد تداهم منازل المدنيين وتعتقل عدداً منهم وتسرق ملايين الليرات

نفذت “قوات سوريا الديمقراطية” في ريف دير الزور حملة مداهمة لمنازل الأهالي واعتقلت على إثرها عدد من المدنيين.

وأفاد “المرصد” المعارض بأن “قسد” اعتقلت فجر أمس الاثنين حوالي 10 مدنيين بعدما داهمت منازلهم ببلدة الشحيل في ريف دير الزور.

وأضاف “المرصد” أن “قسد” سرقت من منازل المدنيين خلال عمليات المداهمة مبلغ مالي يقدر بنحو 10 مليون ليرة سورية.

ويعاني أهالي مناطق ريف دير الزور من انتهاكات “قسد” بحقهم والتضييق عليهم، وذلك من خلال المداهمات والاعتقالات والخطف، إضافة إلى تحويل العديد من المدارس إلى مراكز عسكرية، وإجبار الأطفال على تعلم المناهج التي تفرضها “قسد” عليهم.

يشار إلى أن “قسد” تعمد في المناطق التي تسيطر عليها إلى اعتقال الشبان لسوقهم إلى التجنيد الإجبار للقتال في صفوفها، في حين يشدد الأهالي على رغبتهم بالتخلص من وجود “قسد” في مناطقهم، معربين عن أملهم بعودة مناطقهم إلى سلطة الدولة السورية.