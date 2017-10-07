ريف حمص الشرقي خالٍ من الارهاب

حققت وحدات الجيش العربي السوري العاملة بدير الزور إنجازا جديدا في طريقها نحو اجتثاث إرهابيي “داعش” من الريف الجنوبي الشرقي للمحافظة عبر القضاء على العديد من الإرهابيين في الأطراف الغربية لمدينة الميادين.

وذكر مصدرعسكري في دير الزور أن وحدات الجيش اشتبكت اليوم مع مجموعات إرهابية من تنظيم “داعش” في الجهة الغربية لمدينة الميادين الواقعة على مسافة 45 كم من مدينة دير الزور.

وبين المصدر أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل العديد من الإرهابيين وتكبيد التنظيم التكفيري خسائر فادحة بالعتاد.

وأكد المصدر أن وحدات الجيش استعادت السيطرة على المخبز الآلي الواقع على مشارف المدينة بعد أن قضت على مجموعات “داعش” المتحصنة فيه والتي حولته إلى وكر لتخزين الأسلحة والذخيرة.

وكانت وحدات من الجيش دمرت أمس مستودعا للأسلحة ومقر اتصالات وقيادة وعدة عربات تحمل رشاشات ثقيلة خلال ضربات مركزة بالمدفعية على مواقع “داعش” في مدينة الميادين التي تعد أحد أخطر معاقل تنظيم “داعش” التكفيري في الريف الجنوبي الشرقي لمحافظة دير الزور.

الجيش ينهي عملياته بريف حمص الشرقي باستعادة 1800 كم مربع وعشرات البلدات والقرى والمزارع

وفي ريف حمص الشرقي أكد مصدر عسكري إنهاء وحدات الجيش العربي السوري لعملياتها العسكرية بعد استعادتها لمساحة 1800 كم مربع والقضاء على آخر تجمعات تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة.

وذكر المصدر أن “وحدات الجيش أنهت عملياتها العسكرية بريف حمص الشرقي بالقضاء على آخر تجمعات تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة مستعيدة السيطرة بذلك على مساحة 1800 كم مربع”.

ولفت المصدر إلى أن “عمليات وحدات الجيش انتهت ايضا بإعادة الأمن والاستقرار إلى عشرات البلدات والقرى والمزارع والقضاء على المئات من الإرهابيين وتدمير أسلحتهم وعتادهم”.

وكانت الأيام الأخيرة للعملية العسكرية بريف حمص الشرقي شهدت تقدما لوحدات الجيش العربي السوري واستعادة للسيطرة على عدد من القرى والبلدات وآخرها ما أسفرت عنه عمليات امس ضد تجمعات ومحاور تحرك فلول إرهابيي تنظيم “داعش” في الجيب المحاصر شمال شرق ناحية جب الجراح بالقرب من الحدود الإدارية لريف حماة الشرقي واستعادة السيطرة على قرى الوضيحي وسلام شرقي وأم تويني الشمالية.