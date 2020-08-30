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ريف حمص .. استشهاد عدد من الجنود السوريين وإصابة آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة

قضى وأُصيب عدد من جنود الجيش العربي السوري جراء انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور حافلة عسكرية في بادية حمص.

وأكدت إذاعة “شام إف إم” أن الانفجار وقع على طريق “حميمة – المحطة الثالثة” في ريف حمص الشرقي، ما تسبب باستشهاد 4 جنود سوريين وإصابة 9 آخرين.

من جهتها، نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن مصدر عسكري قوله: “العبوات زرعها إرهابيون من تنظيم داعش الإرهابي،  حيث تنتشر فلولهم في المنطقة المفتوحة على التنف ومنطقة الـ 55 التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الأمريكي”.

وأضاف المصدر  أن مسلحي تنظيم “داعش” يحاولون منذ قرابة الشهرين الدخول إلى منطقة الرصافة وريف الرقة عموماً عبر خلايا نائمة تُنفذ هجمات متفرقة باتجاه مواقع الجيش السوري، مبيناً أن هذه الخلايا تعتمد على خطوط إمداد فرعية تصل بين باديتي الرقة وحمص وصولاً إلى منطقة التنف التي تسيطر عليها قوات الاحتلال الأمريكي.


ورجح المصدر السوري تصاعد عمليات الاستهداف في المدى المنظور في ظل النوايا الواضحة للجيش الأمريكي بإعادة إحياء تنظيم “داعش” في البادية السورية لتخفيف الضغط عن قواته شرق الفرات.


وتشهد البادية السورية العديد من الحوادث الأمنية، وكان آخرها انفجار خط الغاز العربي الذي تسبب بانقطاع التيار الكهربائي في معظم أرجاء المحافظات السورية.