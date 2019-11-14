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ريف حماة : لغم يودي بحياة مدني يحرث أرضه ويتسبب بإصابة آخر

قضى مدني وأصيب آخر في ريف السلمية الشرقي أثناء قيامه بأعمال الحراثة بـأرضه حيث انفجر لغم من مخلفات المجموعات المسلحة.


وفي التفاصيل : قضى مدنيا في ريف السلمية الشرقي وتحديداً في محور بلدة فريتان أثناء قيامه بأعمال الحراثة بأرضه حيث انفجر لغم من مخلفات المسلحين الذين كانوا يسيطرون على المنطقة.


إلى ذلك، أصيب مواطن بجروح متفاوتة الخطورة جراء انفجار لغم من مخلفات المسلحين في بلدة زور الحريص شمال حماه أثناء قيامه بقطف موسم الزيتون في المنطقة حيث تم نقله إلى مشفى حـماة الوطني لتلقي العلاج.


يشار إلى أن أرياف حماة الشرقية والشمالية تشهد تكرار عدة حوادث جراء انفجار الألغام من مخلفات المجموعات المسلحة.

 


باسل شرتوح