ريف حلب .. فصائل الاحتلال التركي تجبر المدنيين في إحدى قرى عفرين على إخلاء قريتهم خلال 24 ساعة

أجبرت الفصائل التابعة للاحتلال التركي المدنيين بقرية براد في ريف عفرين شمالي غرب حلب، على ترك منازلهم وأعطتهم مهلة 24 ساعة لإخلاءها دون أن تقدم لهم أي مبرر.



وأفاد “المرصد” المعارض بأن فصيل “فرقة الحمزات” التابع لتركيا أصدر قراراً يمهل فيه المدنيين المتواجدين في قرية براد التابعة لناحية شيراوا في ريف مدينة عفرين شمال غرب حلب، (24) ساعة ليخلوها بالكامل.



وأشار “المرصد” إلى أن هذا القرار يأتي بعدما هجرت فصائل الاحتلال التركي آلاف المدنيين من عفرين خلال عدوانها الذي أطلقت عليه اسم “غصن الزيتون” والسكان المتبقين في المدينة هم ممن رفضوا ترك منازلهم.



وتعمد قوات الاحتلال التركي والفصائل التابعة لها باستمرار إلى تهجير السكان الأصليين في المناطق التي يحتلونها بعوائل الفصائل المسلحة الموالية للاحتلال التركي، وذلك تنفيذاً لعملية التغيير الديموغرافي، حيث تلجأ هذه الفصائل إلى تهجير السكان الأصليين إما بشكل مباشر، أو من خلال ممارسة الانتهاكات بحقهم والتضييق الدائم عليهم.