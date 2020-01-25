سياسة التتريك: مناهج الإحتلال التركي في مدارس رأس العين السورية
قاعدة وادي حوران السرية.. اللغز الأمريكي لإدارة وتوجيه “داعش”؟
الجيش يصد هجوما عنيفا للنصرة ويستعيد مواقعه في ادلب
4 كم تفصل الجيش عن معرة النعمان
الجيش يستعيد السيطرة على الجزء الأكبر من الحدود مع تركيا والعراق
الجيش يستعيد السيطرة على قرية التح بعد الهجوم الإرهابي شرقي إدلب
ما هي أعراض فيروس كورونا وكيف تحمي نفسك؟
«مفخّخة» تقتل جنوداً أتراكاً
أول هجوم على حلب منذ سنوات: الهدنة نحو الانفراط؟
المصرف التجاري (قادر وغير قادر) على تطبيق قرار مجلس الوزراء الأخير
مقتل عدد من الجنود الأتراك جراء انفجار سيارة مفخخة في ريف الرقة الشمالي
الجيش يدمي داعش في البادية الشرقية والاحتلال الأميركي يواصل نقل مسلحي التنظيم إلى العراق
اشتباك بالأيدي وإشهار سلاح بين قوات روسية والاحتلال الأميركي شمال سورية
تحشيد متواصل في إدلب وتركيا تزوّد المسلحين بمضادّات دروع
«الإدارة الإنفصالية» تقرّ أنها سطت على 155 مليار ليرة من واردات النفط
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

ريف حلب .. فصائل الاحتلال التركي تجبر المدنيين في إحدى قرى عفرين على إخلاء قريتهم خلال 24 ساعة

أجبرت الفصائل التابعة للاحتلال التركي المدنيين بقرية براد في ريف عفرين شمالي غرب حلب، على ترك منازلهم وأعطتهم مهلة 24 ساعة لإخلاءها دون أن تقدم لهم  أي مبرر.

وأفاد “المرصد” المعارض بأن فصيل “فرقة الحمزات” التابع لتركيا أصدر قراراً يمهل فيه المدنيين المتواجدين في قرية براد التابعة لناحية شيراوا في ريف مدينة عفرين شمال غرب حلب، (24) ساعة ليخلوها بالكامل.

وأشار “المرصد” إلى أن هذا القرار يأتي بعدما هجرت فصائل الاحتلال التركي آلاف المدنيين من عفرين خلال عدوانها الذي أطلقت عليه اسم “غصن الزيتون” والسكان المتبقين في المدينة هم ممن رفضوا ترك منازلهم.

وتعمد قوات الاحتلال التركي والفصائل التابعة لها باستمرار إلى تهجير السكان الأصليين في المناطق التي يحتلونها بعوائل الفصائل المسلحة الموالية للاحتلال التركي، وذلك تنفيذاً لعملية التغيير الديموغرافي، حيث تلجأ هذه الفصائل إلى تهجير السكان الأصليين إما بشكل مباشر، أو من خلال ممارسة الانتهاكات بحقهم والتضييق الدائم عليهم.