ريف حلب.. اشتباكات بين مجموعات تابعة لـ”قسد” وأخرى مدعومة تركياً

اندلعت اشتباكات عنيفة بين المجموعات المسلحة التابعة للاحتلال التركي و”قوات سوريا الديمقراطية-قسد” المدعومة أمريكياً في ريف حلب الشرقي.



وأفاد “المرصد” المعارض بأنه اندلعت اشتباكات عنيفة منتصف ليل الأربعاء-الخميس، بين المجموعات المسلحة المدعومة من الاحتلال التركي و”قوات مجلس منبج العسكري” التابع لـ”قسد” من جهة أخرى، قرب قرية توخار الكبير في ريف مدينة منبج شرق حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.



كما اشتعلت اشتباكات عنيفة أيضاً منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، بين “مجلس منبج العسكري” من جهة، والمجموعات المدعومة من الاحتلال التركي من جهة أخرى على محاور قرية الياشلي غرب مدينة منبج الواقعة في ريف حلب الشمالي الشرقي.



وقصفت المجموعات الموالية للاحتلال التركي قريتي الياشلي وأم عدسة بقذائف المدفعية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.



يشار إلى أن قوات الاحتلال التركي مستمرة بشن حملتها العسكرية على مناطق شمالي وشمالي شرق سورية في ريف، بذريعة حماية أمنها القومي ما يودي بحياة العديد من المدنيين، كما عمدت قوات الاحتلال التركي خلال هذه العمليات إلى ممارسة الكثير من الانتهاكات بحق أهالي تلك المناطق لإجبارهم على منازلهم وممتلكاتهم بالقوة.