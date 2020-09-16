ريف حلب.. إصابة مترجم تابع للاحتلال التركي إثر انفجار في قاعدة عسكرية تركية

أًصيب مترجم يعمل ضمن قاعدة الاحتلال التركي اللاشرعية في المناطق التي تحتلها تركيا في ريف حلب الشمالي الشرقي.



وأفاد “المرصد” المعارض بأنه انفجرت اليوم الأربعاء عبوة ناسفة بقرية البرازية الواقعة في ريف مدينة الباب شمال شرق حلب، استهدفت سيارة لمترجم يعمل ضمن القاعدة التركية في المنطقة، ما أدى إلى إصابته بجراح وإصابة امرأة أيضاً.



يشار إلى أن الفترة الأخيرة تشهد ارتفاع بوتيرة الفلتان الأمني في المناطق التي تحتلها تركيا، ما تسبب بمقتل عدد من الجنود التابعة لها، حيث قٌتل في 7 أيلول الجاري جندي تركي في إدلب، وفي 14 الشهر الجاري قُتل أيضاً أحد عناصر الهلال الأحمر التركي في مدينة الباب التي تحتلها تركيا شمالي سورية إثر هجوم استهدف سيارة لهم من قبل مجهولين، وفي 8 تموز الفائت قُتل أيضاً عدد من الجنود الأتراك إثر انفجار سيارة مفخخة عند أحد مقار قوات الاحتلال التركي والمجموعات المسلحة التابعة لها في ريف الحسكة، الأمر الذي يُثير غضب الداخل التركي من التدخل العسكري التركي في سورية.