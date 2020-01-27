ريف اللاذقية.. مشروع صرف صحي لحماية مياه الشرب في بلدة الشبطلية وقراها

بهدف تأمين وحماية مصادر المياه الجوفية وآبار مياه الشرب التي تغذي بلدة الشبطلية والقرى التابعة لها، بدأت مديرية الخدمات الفنية في اللاذقية بتنفيذ مشروع صرف صحي في الدروقيات.



مدير الخدمات الفنية المهندس وائل الجردي أوضح أن المشروع حيوي ويتيح إبعاد مصبات الصرف الصحي الموجودة على بداية المجرى المائي في المنطقة عن آبار مياه الشرب ويحميها من التلوث.



وبين الجردي أن المشروع من تنفيذ مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية متاع 6 وهو بطول 2200 متر بقساطل بولي ايتلين قطر 40 سنتيمتراً وبتكلفة تقديرية تبلغ 100 مليون ليرة سورية وسيتم الانتهاء من تنفيذه خلال شهر.



وفي السياق نفسه أوضح رئيس مجلس بلدية الشبطلية زهر الدين زريق أن الصرف الصحي لقرى مشقيتا وعين البيضا والدرقيات يمر حالياً في مجرى مائي دائم موجود بالمنطقة ويقطع أوتستراد اللاذقية كسب وبالعكس هو ما شكل خطراً على سلامة آبار مياه الشرب التي تغذي أهالي البلدة وقراها ويقطن فيها أكثر من 10 آلاف نسمة.



ولفت زريق إلى أنه بتنفيذ المشروع يتم إبعاد الصرف الصحي عن آبار المياه وموقع النبع الكبير على أن يتبعه محور تجميعي بطول 1500 متر.



باسل يوسف