ريف الرقة.. مقتل أحد مسلحي المجموعات المدعومة تركياً إثر إطلاق النار عليه

قُتل أحد مسلحي المجموعات التابعة للاحتلال التركي في ريف الرقة الشمالي، جراء إطلاق الرصاص عليه من قبل مجهولين.



وأفاد “المرصد” المعارض بأن مسلحاً مما يسمى بـ”الجيش الوطني” المدعوم من قوات الاحتلال التركي قُتل برصاص مجهولين يستقلون دراجة نارية قرب قرية الزيبقية شمالي الرقة.



وخلال الأيام القليلة الفائتة قُتل وجُرح عدد من المسلحين المدعومين تركياً في ريف تل تمر الذي تحتله القوات التركية في ريف الحسكة الشمالي.



يشار إلى أن قتل هؤلاء المسلحين من قبل مجهولين يتزامن مع ارتفاع وتيرة الاشتباكات فيما بينهم، حيث اشتعلت قبل يومين اشتباكات بين المجموعات المسلحة المدعومة من قوات الاحتلال التركي بريف تل تمر في ريف الحسكة الشمالي على خلفية الخلافات المتصاعدة فيما بينهم على تقاسم المسروقات، وترافقت الاشتباكات مع قصف متبادل، بين مسلحي “السلطان مراد” ومسلحي “فرقة الحمزات” كما جرى إحراق أكثر من 3 منازل بسبب الخلاف عليها، ما تسبب أيضاً بوقوع قتلى وجرحى بين الطرفين.