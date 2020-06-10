ريف الرقة .. مسلحو تركيا يعتقلون أكثر من 30 شاب ويهددون بحرق المزيد من الأراضي الزراعية

اعتقلت المجموعات المسلحة المدعومة من قبل الاحتلال التركي أكثر من 30 شاب سوري في مدينة تل أبيض في ريف الرقة.



وأفاد “المرصد” المعارض بأن مسلحي “الجبهة الشامية” اعتقلوا أمس الثلاثاء، 35 شاب سوري من قرى تل أبيض شمالي الرقة.



وأكد “المرصد” أن جماعة “الجبهة الشامية” داهمت قريتي “عين العروس والبديع” في ريف تل أبيض، حيث اعتقلت المجموعات المسلحة نحو 35 شخصاً من أبناء القريتين.



وأوضح “المرصد” أن المسلحين نسبوا عدة تهم للشباب المعتقلين، ولا إثبات لأي منها حتى الآن، مشيراً إلى أنه تم اقتيادهم إلى جهة مجهولة.



وفي سياق الحديث عن انتهاكات مسلحي تركيا بحق المدنيين، أشار “المرصد” المعارض إلى أن مسلحي “الحمزات” أبلغوا مخاتير وأعيان القرى التي احتلتها تركيا مؤخراً في ريفي الرقة والحسكة بتسليم ضرائب إلى أقرب مقر للجماعة، في مناطق تل أبيض ورأس العين، وهددوا بحرق ما تبقى من محاصيل المزارعين، وأخذ نسبة أكبر، في حال رفضهم لبلاغ الدفع.



يشار إلى أن المجموعات المسلحة المدعومة من الاحتلال التركي لا تزال تعمد إلى حرق الأراضي الزراعية في ريفي الحسكة والرقة وممارسة كافة أشكال الانتهاكات بحق الأهالي في تلك المناطق.