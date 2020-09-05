"زيارة روسية مفصلية" إلى دمشق في بداية الأسبوع
مقتل وإصابة عدد من عناصر “قسد” في ريف دير الزور
أكثر من 100 مدرسة سيطرت عليها ” قسد ” في الحسكة لمنع الطلاب من التعلم
الحسكة: أنباء عن استعداد الاحتلال التركي لشن عدوان على الدرباسية وأبو راسين
استهداف مقر وآلية لميليشيا "قسد" بريفي دير الزور والرقة
استهداف مقر وآلية لميليشيا "قسد" بريفي دير الزور والرقة
العثور على رفاة أكثر من 50 جندي سوري بمقبرة جماعية في ريف الرقة
أعنف هجوم للدانمارك على تركيا في مجلس الأمن
ميليشيا (قسد) تختطف 7 أشخاص من ريف الحسكة
العثور على مقبرتين لشهداء الجيش العربي السوري بريف الرقة
الاحتلال الإسرائيلي يفتعل حريقاً في ريف القنيطرة ويتسبب بانفجار لغم
“جبهة النصرة” تطرد النازحين من مخيم قرب مدينة سرمدا في ريف إدلب
مقتل قيادي في “قسد” برصاص مجهولين في ريف دير الزور
مفخخة تستهدف نقطة مراقبة تركية في إدلب
الجعفري يطالب مجلس الأمن بالتحرك العاجل لوقف الجريمة التركية

ريف الرقة.. قصف مدفعي تنفذه قوات الاحتلال التركي على المناطق المدنية

نفذّت قوات الاحتلال التركي والمجموعات المسلحة التي تدعمها قصفاً مدفعياً على قرى المدنيين في ريف الرقة الشمالي.

وقالت مصادر أهلية في ريف الرقة أن قوات الاحتلال التركي ومسلحيها اعتدت مساء أمس الجمعة، بالمدفعية على منازل المواطنين في قرى قزعلي وقرنفل وبئر عرب غرب مدينة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي ما تسبب بوقوع دمار في عدد من المنازل والممتلكات العامة.

وفي سياق متصل، أفاد “المرصد” المعارض بأنه تجدد أمس الجمعة الاشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بين المجموعات المسلحة المدعومة تركياً، و”الوحدات الكردية” على جبهة الدغلباش غرب مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي.