ريف الرقة.. قصف مدفعي تنفذه قوات الاحتلال التركي على المناطق المدنية

نفذّت قوات الاحتلال التركي والمجموعات المسلحة التي تدعمها قصفاً مدفعياً على قرى المدنيين في ريف الرقة الشمالي.



وقالت مصادر أهلية في ريف الرقة أن قوات الاحتلال التركي ومسلحيها اعتدت مساء أمس الجمعة، بالمدفعية على منازل المواطنين في قرى قزعلي وقرنفل وبئر عرب غرب مدينة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي ما تسبب بوقوع دمار في عدد من المنازل والممتلكات العامة.



وفي سياق متصل، أفاد “المرصد” المعارض بأنه تجدد أمس الجمعة الاشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بين المجموعات المسلحة المدعومة تركياً، و”الوحدات الكردية” على جبهة الدغلباش غرب مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي.