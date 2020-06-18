ريف الرقة .. ستة مزارعين ضحايا هجوم شنته مجموعة من “داعش”

قضى ستة مزارعين في الرقة جراء هجوم شنته مجموعة من تنظيم “داعش” على مزارع الملاح جنوب قرية غانم العلي في ريف المحافظة، قبل انسحابهم باتجاه عمق البادية السورية شمال منطقة التنف.



ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن مصدر عسكري سوري تأكيده على أن تنظيم “داعش” أقدم خلال الهجوم على حرق أراضي زراعية تقدر بـ 600 هكتار، إضافة إلى نفوق أكثر من 200 رأس ماشية في المزارع.



وأشار المصدر إلى تراجع التنظيم المتطرف بعد مقاومة عنيفة خاضها مع قوات الدفاع الوطني التابعين للجيش السوري في المنطقة، لينسحب غرباً باتجاه منطقة السبخاوي ومنها للبادية السورية إلى الشمال من منطقة الـ 55 كم التي أنشأتها قوات الاحتلال الأمريكي في محيط منطقة التنف.



وأضافت “سبوتنيك” أن “داعش” هاجم المزارع بواسطة 4 عربات بيك آب مركب عليها رشاشات ثقيلة، وشارك في الهجوم 30 مسلحاً من التنظيم.



وتأتي هذه الهجمات على الرغم من إعلان “قوات سوريا الديمقراطية- قسد” و”التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية عن القضاء على تنظيم “داعش” بالكامل، في حين بدأ مجدداً عودة نشاط “داعش” إلى تلك المناطق بشكل تدريجي.