ريف الحسكة .. مسلحون مدعومون تركياً يُحرقون أراضي المدنيين لرفضهم دفع المزيد من الضرائب

أقدم مسلحون تابعون للمجموعات المدعومة من الاحتلال التركي على فرض المزيد من الضرائب على أهالي ريف الحسكة، وإحراق أراضي من يرفض الدفع في قريتي جمالو ومريكيز في ريف رأس العين.



ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” اليوم الاثنين، عن مصادر أهلية تأكيدها على أن المسلحين المدعومين تركياً أقدموا على حرق المحاصيل الزراعية في قريتي جمالو ومريكيز في ريف رأس العين وذلك رداً على رفض الأهالي دفع أتاوات لهم في إطار الضغط عليهم وإجبارهم على التعاون معهم.



وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال التركي والمسلحون التابعون لهم داهموا عدداً من المنازل في قريتي جمالو ومريكيز واختطفوا عدداً من المدنيين بالتوازي مع إطلاقهم الرصاص الحي لتفريق مظاهرات احتجاجية لأهالي القريتين رداً على إحراق حقولهم.



وأقدم المسلحون المدعومون من الاحتلال التركي أمس الأحد، على إضرام النار في حقول القمح والشعير في محيط قريتي المشرافة وأم الخير المحتلتين شرق مدينة رأس العين وفي قريتى تل الورد والربيعات بريف بلدة أبو راسين.



وتعمد قوات الاحتلال التركي والمجموعات التابعة لهم باستمرار إلى انتهاك حقوق المدنيين في المناطق التي يحتلونها، إلى جانب سياسة التتريك التي يقومون بها وعمليات التغيير الديموغرافي.