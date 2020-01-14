ريف الحسكة .. خلاف مالي يسفر عن مقتل 7 مسلحين من “قسد”

قتل أحد عناصر “قوات سوريا الديمقراطية” 7 من زملائه في ريف الحسكة الشرقي بسبب خلاف مالي نشب فيما بينهم.

وأكدت وسائل إعلام معارضة أن عنصراً من “قسد” قتل 7 آخرين باستخدام الرصاص الحي، بعد نشوب خلاف مالي بينهم، عقب تهريب عدة نساء من مخيم الهول في ريف الحسكة إلى خارجه.



وأضافت وسائل الإعلام المعارضة أن الخلاف بدأ بعد أن قام العناصر بتهريب النساء من مخيم الهول مقابل ثمانية آلاف دولار، حيث رفض الأفراد السبعة المقتولون منح القاتل حصته من عملية التهريب.



يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم خلالها وقوع قتلى في صفوف “قسد” نتيجة خلافات فيما بينهم، حيث قُتل مسبقاً العديد منهم في حالات مشابهة، إضافة إلى اعتقال “قسد” لعناصر من صفوفها.



وفي هذا السياق، أفاد “المرصد” المعارض بأن حملة أمنية نفذتها “قسد” بغطاء جوي من طائرات “التحالف الدولي”، لإغلاق المعابر المائية في قرية الحوايج وبلدتي ذيبان والطيانة في ريف دير الزور الشرقي، حيث أطلق عناصر “قوات سوريا الديمقراطية” النار على العبَّارات بهدف تخريبها.