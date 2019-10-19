ريف الحسكة .. الجيش يتصدى لهجوم شنته فصائل تركيا على مواقعه

حاولت مجموعة من الفصائل المسلحة الموالية لتركيا الهجوم على مواقع للجيش العربي السوري بقرية تل تمر في ريف الحسكة الشمالي.



وأكدت الوكالة السورية الرسمية للأنباء “سانا” أن الجيش تصدى اليوم السبت لمحاولة مجموعة من فصائل تركيا للتسلل باتجاه نقاطها في قرية الأهراس شمال غرب تل تمر في ريف الحسكة.



وأفادت “سانا” بأن التصدي جاء بعد اشتباكات بين الجيش والمهاجمين الذين تمكنوا من صدهم، حيث يأتي هذا الهجوم بعد الإعلان عن اتفاق أمريكي-تركي يقضي بوقف إطلاق النار من قبل تركيا، الذي خرقته الأخيرة بعد ساعات من الإعلان عنه، في حين نفى الرئيس التركي رجب أردوغان، حدوث خرق من قبل الجانب التركي.



وأضافت “سانا” أن الاحتلال التركي احتل قريتي جان تمر شرقي والشكرية في ريف رأس العين وقطع طريق تل تمر-رأس العين.



وفي هذ الصدد، أشار “المرصد” المعارض إلى أنه شهد صباح اليوم السبت اشتباكات عنيفة بين “قوات سوريا الديمقراطية” من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، على محاور في ريف مدينة رأس العين الشرقي، وريف بلدة الدرباسية، في هجوم متواصل من قبل الأخير منذ ساعات الصباح الأولى، وذلك بعد إزالة تركيا للجدار الفاصل مقابل قرية الشكرية شرق رأس العين ودخول المسلحين عبرها.



وأضاف “المرصد” أنه قضى 6 أشخاص كانوا مصابين بجروح بالغة، حيث قضوا نتيجة منع الفصائل الموالية لتركيا من دخول القافلة الطبية لإخلاء الجرحى.



وتأتي هذه الاعتداءات التركية بعد يوم واحد من الإعلان عن الاتفاق الأمريكي-التركي الذي يقضي بوقف إطلاق النار من قبل تركيا لمدة 120 ساعة مقابل انسحاب المقاتلين الأكراد من “المنطقة الآمنة”، وتشديد أردوغان على ضرورة الالتزام به.