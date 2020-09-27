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ريف الحسكة.. الاحتلال التركي ومسلحيه يختطفون مدنيين ويسرقون ممتلكاتهم

اقتحمت قوات الاحتلال التركي والمجموعات المسلحة التابعة لها منازل العديد من المدنيين بالمناطق التي تحتلها في ريف الحسكة الشمالي واختطفت العديد منهم وسرقت ممتلكاتهم.

ونقلت وكالة “سانا” السورية عن مصادر محلية في الحسكة أن مجموعات مسلحة مدعومة بآليات للاحتلال التركي هاجمت قرى الأسدية والأسدية الشرقية والسفح وتل خنزير ودهماء في ريف رأس العين وشنت حملات دهم واختطاف بحق الأهالي.

وأضافت أن المجموعات المسلحة اقتحمت عشرات المنازل ونهبت محتوياتها ونقلتها عبر شاحنات من القرى التي داهمتها إلى مناطق انتشارها في مدينة رأس العين.

يشار إلى أن قوات الاحتلال التركي والمجموعات التابعة لها تعمد في كافة الأراضي السورية التي تحتلها إلى الاعتداء على المدنيين وسرقة ممتلكاتهم، ونشر حالة من التوتر والفوضى فيها.