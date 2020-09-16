ريف الحسكة.. الاحتلال الأمريكي يُرسل أكثر من 10 شاحنات محملة بتعزيزات عسكرية ولوجستية

أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي أكثر من 10 شاحنات إلى قواعدها اللاشرعية في ريف الحسكة، وذلك بهدف تعزيز وجودها العسكري في تلك المنطقة.



وقالت مصادر أهلية في الحسكة أن رتلاً مؤلف من 13 شاحنة تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي مغطاة بشكل كامل تحركت اليوم الأربعاء، من مدينة الحسكة على طريق الحسكة-القامشلي متجهة إلى أحد مقراتها وقواعدها غير الشرعية في منطقة المالكية أقصى الريف الشمالي الشرقي.



ويُدخل الاحتلال الأمريكي تعزيزات عسكرية ولوجستية إلى المناطق التي يتواجد فيها بشكل غير شرعي بشكل مستمر، ولتعزيز وجوده العسكري عمد الاحتلال الأمريكي وميليشيا “قسد” المدعومة من قبله إلى تحويل العديد من المدارس والمستوصفات شرق الفرات السوري إلى مراكز عسكرية، الأمر الذي دفع الأهالي في تلك المناطق إلى الإعلان عن استعدادهم للبدء بمقاومة مسلحة ضد وجود الاحتلال الأمريكي و”قسد” في مناطقهم.



وفي سياق متصل، هبطت أمس الثلاثاء مروحية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي هبوطاً اضطرارياً في قرية تل حداد في ناحية اليعربية بأقصى الريف الشرقي للحسكة.



