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رياضة وسوريون

تصدرت محافظة حماه المركز الأول في الترتيب العام لبطولة الجمهورية للناشئين في رفع الأثقال والتي جرت منافساتها في محافظة دمشق برعاية اللواء موفق جمعة رئيس الاتحاد العام الرياضي وشركة سيريتل.
المركز الثاني كان لفريق هيئة الإدارة المحلية لتليه في المرتبة الثالثة محافظة حمص فضلاً عن تحطيم رقم قياسي سوري لوزن 77 كغ.
أقيمت البطولة بتنظيم من الاتحاد العربي السوري لرفع الأثقال على أرض مدينة الفيحاء الرياضية يومي20-21/9/2017تحت شعار "أرواحنا فداء للواطن" وبدعم من شركة سيريتل التي تؤكد دائماً دعمها للرياضيين إيماناً منها بقدراتهم على تحقيق الإنجازات والبطولات ورفع العلم السوري في المحافل الدولية كما أكد لنا السيد سامر شريط رئيس قسم برامج الرعاية في شركة سيريتل مضيفاً بأن دعم الرياضيين والرياضة بمختلف مجالاتها مسؤولية وطنية - وهذا ما تعمل سيريتل على تعزيزه.

الجدير بالذكر أن البطولة شهدت إقامة تجارب لأداء المنتخب الوطني الذي يتحضر لبطولة العالم لرفع الأثقال القادمة في نهاية العام الجاري والتي ستُقام في كاليفورنيا من 28/11 حتى 5/12، كما صرّح البطل السوري "معن أسعد" أحد المشاركين في بطولة العالم بمشاركة العديد من الدول العربية والأجنبية، مضيفاً أنه في مرحلة التحضيرات اللازمة لهذه المنافسة التي تعتبر التزاماً وواجباً وطنياً وعليه تحقيق الفوز ليبقى الاسم السوري عالياً.

رياضة وسوريون

تصدرت محافظة حماه المركز الأول في الترتيب العام لبطولة الجمهورية للناشئين في رفع الأثقال والتي جرت منافساتها في محافظة دمشق برعاية اللواء موفق جمعة رئيس الاتحاد العام الرياضي وشركة سيريتل.

المركز الثاني كان لفريق هيئة الإدارة المحلية لتليه في المرتبة الثالثة محافظة حمص فضلاً عن تحطيم رقم قياسي سوري لوزن 77 كغ.

أقيمت البطولة بتنظيم من الاتحاد العربي السوري لرفع الأثقال على أرض مدينة الفيحاء الرياضية يومي20-21/9/2017تحت شعار "أرواحنا فداء للواطن" وبدعم من شركة سيريتل التي تؤكد دائماً دعمها للرياضيين إيماناً منها بقدراتهم على تحقيق الإنجازات والبطولات ورفع العلم السوري في المحافل الدولية كما أكد لنا السيد سامر شريط رئيس قسم برامج الرعاية في شركة سيريتل مضيفاً بأن دعم الرياضيين والرياضة بمختلف مجالاتها مسؤولية وطنية - وهذا ما تعمل سيريتل على تعزيزه.

الجدير بالذكر أن البطولة شهدت إقامة تجارب لأداء المنتخب الوطني الذي يتحضر لبطولة العالم لرفع الأثقال القادمة في نهاية العام الجاري والتي ستُقام في كاليفورنيا من 28/11 حتى 5/12، كما صرّح البطل السوري "معن أسعد" أحد المشاركين في بطولة العالم بمشاركة العديد من الدول العربية والأجنبية، مضيفاً أنه في مرحلة التحضيرات اللازمة لهذه المنافسة التي تعتبر التزاماً وواجباً وطنياً وعليه تحقيق الفوز ليبقى الاسم السوري عالياً.

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