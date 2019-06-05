رياضة الانزلاق على الحبل بين جبلين في طرطوس

حب المغامرة ورياضة الانزلاق على الحبل دفعت الشاب فواز غنام إلى الربط بين جبلين يفصل بينهما واد عميق في قرية السميحيقة بريف مدينة القدموس بطرطوس بكبل طوله 300 متر وتأمين المعدات اللازمة لهذه الرياضة لتكون التجربة الأولى التي نفذها بنفسه في الـ 26 من الشهر الماضي.



فكرة المشروع أتت كما يشير غنام من الإقبال الجيد على السياحة الداخلية والطبيعية بشكل خاص، مشيراً إلى توافر المتطلبات الجغرافية والطبيعية اللازمة لإنشائه في قريته.



ويبين غنام لسانا سياحة ومجتمع أن المشروع يعتمد على الربط بين جبلين يمتد بينهما وادي الشلقة العميق، لافتاً إلى أن المسافة النظرية بين الجبلين تبلغ 265 مترا ولكن طول الكبل الحقيقي 300 متر وارتفاع نقطة البداية عن سطح البحر 594 مترا أما ارتفاع نقطة النهاية فيبلغ 576 متراً في حين يبلغ قاع الوادي حوالي 460 متراً.





ويشير غنام إلى أنه منذ انطلاق المشروع خاض العديد من الشباب والشابات من طرطوس وزوارها هذه التجربة التي ما زالت تستقطب الكثير من محبي المغامرة، لافتا إلى أنه يسعى للحصول على رخصة لمشروعه السياحي الرياضي.





ورياضة الانزلاق على الحبل تصنف أنها من أكثر الرياضات إشباعا لشغف المغامرة وتقوم على مبدأ ربط حبل بين نقطتين أحدهما أعلى من الأخرى واستخدام بكرة ومعدات خاصة للانزلاق على الحبل بين النقطتين بما يشبه الطيران في الهواء وذلك تحت تأثير الجاذبية فقط دون استخدام أي طاقة وقد استخدمت هذه الفكرة وفق غنام مؤخراً في منطقة لنقل الحطب والمحاصيل بين الجبال الوعرة التي لا يوجد فيها طريق أو مسالك حيث يتم توفير الجهد والمسافات بنسبة تصل إلى 98 بالمئة.



سانا