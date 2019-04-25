رياح البحر الأسود تحمل الثلوج بغير أوانها إلى صلنفة وريف جبلة والزبداني

رغم أن فصل الربيع دخل رسمياً منذ أكثر من شهر ونصف ، إلا أن الهطولات الثلجية مستمرة على المرتفعات الجبلية في اللاذقية، ما يتجاوز منها 1500 متراً عن سطح البحر، لاسيما في صلنفة التي تشهد حتى اللحظة ثلوجاً أدت لإغلاق بعض الطرق المؤدية إليها.



هذه الهطولات الثلجية استمرت أيضا في ريف جبلة (بيت عانا) على وجه الخصوص، لكن نظراً لكون ارتفاعها يقل عن 1200 متراً، فإن هطولها جاء ممزوجا بقطرات المطر، ما جعل ذوبان الثلوج أسهل، الأمر ذاته انطبق على عدة مناطق في طرطوس، لاسيما في منطقة القدموس شرق المحافظة.



وعزت الأرصاد الجوية تساقط الثلوج في هذه الفترة من العام والتي وصلت إلى الزبداني بريف دمشق أيضاً، إلى تسرب هواء بارد قادم من شمال البحر الأسود إلى شرق المتوسط، ما تسبب بهذه الهطولات التي صاحبها انخفاض ملموس بدرجات الحرارة.