ريابكوف: واشنطن تواصل عرقلة حل الأزمة في سورية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف اليوم أن الولايات المتحدة تواصل عرقلة حل الأزمة في سورية.



ونقلت سبوتنيك عن ريابكوف قوله: “نرى مرة أخرى أن الأمريكيين يظهرون تباعدا بين القول والفعل” مشيرا إلى أن “واشنطن تعمل وفق أجندة تختلف جذريا عن أجندة حل الأزمة ولا تضمن تسوية الوضع في سورية”.



وأعلنت الهيئتان التنسيقيتان السورية والروسية حول عودة المهجرين السوريين اليوم أن الولايات المتحدة أحبطت خطة إخراج المدنيين من مخيم الركبان بسبب عدم تنفيذ التزاماتها بهذا الخصوص الأمر الذى يبقي آلاف القاطنين فى المخيم محتجزين فيه فى ظل ظروف قاسية تهدد حياة الكثيرين منهم.



ومنذ عام 2014 يقيم فى مخيم الركبان بمنطقة التنف على الحدود السورية الأردنية وعلى امتداد 7 كم أكثر من 50 ألف مواطن سوري أمنت الدولة بالتعاون مع روسيا الاتحادية والهلال الأحمر العربي السوري خروج أكثر من 29 ألف مدني منهم بعد تأمين مراكز إقامة مؤقتة لاستقبالهم مزودة بجميع متطلبات الإقامة وتقديم الأغذية والعناية الصحية.



إلى ذلك أعلن ريابكوف أن رد حلف شمال الأطلسي “ناتو” على مقترح روسيا وقف نشر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا ومناطق أخرى مخيب للآمال.



وقال ريابكوف للصحفيين اليوم إنه “تم إعلان هذا المقترح من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الثاني من شباط عام 2019 غير أن رد حلف شمال الأطلسي والدول الأعضاء فيه مخيب للآمال”.



وأكد أن “موسكو ستواصل العمل على تنفيذ مقترح بوتين لفرض وقف نشر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى وإلا فإن الوضع الأمني سيتراجع بشكل حاد في أوروبا وربما في مناطق أخرى كذلك”.



وكان دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أعلن الشهر الماضي أنه تم نشر مقترح بوتين بين الدول الرئيسية في أوروبا وآسيا والمنظمات الدولية.