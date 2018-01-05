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ريابكوف: الولايات المتحدة تبحث عن ذريعة لتشديد الضغط على إيران

 

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن الولايات المتحدة تبحث عن ذريعة لتشديد الضغط على إيران.

وقال ريابكوف في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء اليوم: إن “محاولات واشنطن المحتملة لاستخدام الاتفاق النووي في الضغط على طهران لا تليق بها كقوة عظمى”.

وحول كلام نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس لإذاعة صوت أمريكا بأن بلاده تريد اتفاقا لامد طويل بشأن برنامج إيران النووي يقضي بالتهديد بالإعادة الفورية لكل العقوبات ضد طهران أكد ريابكوف أن مثل هذه الدعوات “تتكرر بين حين وآخر وبانتظام ولا نفهم ما الذي لا يعجب الجانب الأمريكي في الاتفاق النووي”.

وأوضح ريابكوف أن مضمون الاتفاق معروف جيدا ويتابع الأمريكيون سير تنفيذه ويشاركون في جلسات اللجنة المشتركة المنبثقة عن الاتفاق والمناقشات الأخرى حوله مؤكدا أنه “إذا كان الأمريكيون يبحثون عن ذريعة لتشديد الضغط على إيران لأسباب لا علاقة لها بالاتفاق النووي وهو ما يتم الآن كما يبدو ما يشكل تصرفا غير لائق ولا يتفق مع وضع الدولة العظمى”.

وشدد ريابكوف على أن الأمريكيين يؤججون الأزمة مع طهران بهذا الصدد من دون أي أساس “كوسيلة للاستفادة من نيرانها”.

وحول عزم واشنطن تشديد العقوبات ضد طهران أكد نائب وزير الخارجية الروسي أن كل العقوبات الأحادية “غير قانونية” داعيا إلى تعميق وتطوير الحوار مع إيران والبحث عن حلول جماعية للمشاكل القائمة معها.

وكانت واشنطن أعلنت أمس عن توسيع قائمة العقوبات ضد إيران لتطول خمس شركات إيرانية أخرى بدعوى ارتباطها ببرنامج إيران الصاروخي.

 

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