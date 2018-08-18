رويتزر تزعم أن بوتين وترامب متفقان مبدئيا على ضرورة خروج الإيرانيين من سوريا

زعمت وكالة “رويترز” فجر اليوم نقلاً عن مصدر في الإدارة الأميركية، أن الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب “متفقان مبدئياً على ضرورة خروج الإيرانيين” من سورية.



المسؤول بالإدارة الأميركية والذي لم تعرّف عنه رويترز، زعم فجر اليوم أن جون بولتون مستشار الرئيس دونالد ترامب للأمن القومي سيبحث مع نظيره الروسي نيكولاي باتروشيف في جنيف الأسبوع المقبل الحد من التسلح ودور إيران في سورية.

يأتي الاجتماع، متابعة لقمة ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتن في هلسنكي في تمُّوز الفائت.

هذا وكانت روسيا على لسان وزير خارجيتها لافروف و الرئيس بوتين قد طالبت في وقت سابق بخروج جميع القوات الاجنبية من سوريا, فيما قيل وقتها ان المقصود هي القوات الايرانية ايضا.

لتعود روسيا و تفسر طلبها بأنه يخص القوات الاجنبية التي لم تدخل سوريا بدعوة رسمية من الحكومة الشرعية السورية.

هذا و تنفي سوريا و إيران أي تواجد لقوات إيرانية في سوريا, و تؤكدان بأن الوجود العسكري الايراني في سوريا محصور بخبراء و عسكريين إيرانيين, يقدمون خبرات و استشارات عسكرية للجيش السوري في حربه ضد الارهاب.





