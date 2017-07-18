شطب الفقرة (حاء) لسد أحد أبواب الفساد في المؤسسة العسكرية
تسخين عسكري لعدوان تركي في منطقة الشهبا.. وتحركات روسية لاحتواء الموقف
الجيش يتجاوز الاتستراد في مثلث عين ترما جوبر.. ويواصل تقدمه باتجاه السخنة
فشل محاولة توحيد الميليشيات الإرهابية في الغوطة الشرقية
أمام الرئيس الأسد.. سفراء سورية الجدد لدى جنوب أفريقيا وكوبا وأرمينيا يؤدون اليمين القانونية
تنقلات في الداخلية شملت قادة شرطة وإدارات
خميس: لماذا يدفع الموظف ضرائب أكثر من صاحب معمل؟
الجيش يتقدم باتجاه السخنة ويحرر المزيد من حقول الغاز والنفط بريف الرقة
الرقة تخيّب خطط «التحالف»: الجيش على أعتاب محافظة دير الزور
اتفاق القلمون الشرقي يقترب .. وبنود خط الغاز في جيرود مؤجلة
وحدات الهندسة تبدأ بنتظيف ريف ربيعة في اللاذقية من الألغام والمفخخات
مفاوضات لإبعاد «النصرة» عن الجنوب... و الجيش يتابع تقدمه في ريف الرقة
أنقرة وواشنطن تُسرجان «الحصان الصيني الأسود»؟ «مجاهدو» تركستان: «دواعش سوريا الجدد»
وزير ألماني يتوعد بإعادة لاجئين سوريين لوطنهم
مدير ال CIA يعترف بخداع الرئيس ترامب إزاء الهجوم الكيماوي في خان شيخون

رومانسية وائل كفوري: «وصرنا صلح»

يعدّ وائل كفوري رومانسية وائل كفوري: «وصرنا صلح» من أكثر الفنانين الذين يتنقّلون حالياً بين المهرجانات اللبنانية التي تقام في عدد كبير من المناطق. يتجنّب كفوري المقابلات الاعلامية، حتى أنه لا ينشط على السوشال ميديا إلا إذا أحبّ أن يكتب بيت شعر يعبّر فيه عن أمر ما.
قبل أيام نشر المصوّر شربل بو منصور صورة من غلاف ألبوم كفوري المتوقع صدوره في منتصف شهر آب (أغسطس) المقبل، وسيحمل إسم W. لكن قبل هذا الموعد، كشف كفوري قبل ساعات عن أوّل أغنية من الالبوم وحملت إسم «وصرنا صلح» (كلمات منير بو عساف 
وألحان بلال الزين). الاغنية رومانسية وتأتي تكملة لأغاني كفوري القديمة التي عرف بها من ناحية اللون والكلمة. فتعاونه مع بو عساف والزين بات ثابتاً في غالبية أغانيه. على تطبيق «أنغامي»، يتمّ الاستماع إلى «وصرنا صلح»، على أن تتوافر قريباً على يوتيوب. 
يذكر أن الألبوم الجديد يضمّ 8 أغنيات أخرى هي: «وقت البنساكي»، «صرنا صلح»، «غلطي بالتوقيت»، «طريق الفلي»، «كذابين»، «خايف»، «جايي عالهدا» وأغنية «هلق تا فقتي» التي صدرت قبل سنة تقريباً.

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.