رومانسية وائل كفوري: «وصرنا صلح»

يعدّ وائل كفوري من أكثر الفنانين الذين يتنقّلون حالياً بين المهرجانات اللبنانية التي تقام في عدد كبير من المناطق. يتجنّب كفوري المقابلات الاعلامية، حتى أنه لا ينشط على السوشال ميديا إلا إذا أحبّ أن يكتب بيت شعر يعبّر فيه عن أمر ما.

قبل أيام نشر المصوّر شربل بو منصور صورة من غلاف ألبوم كفوري المتوقع صدوره في منتصف شهر آب (أغسطس) المقبل، وسيحمل إسم W. لكن قبل هذا الموعد، كشف كفوري قبل ساعات عن أوّل أغنية من الالبوم وحملت إسم «وصرنا صلح» (كلمات منير بو عساف

وألحان بلال الزين). الاغنية رومانسية وتأتي تكملة لأغاني كفوري القديمة التي عرف بها من ناحية اللون والكلمة. فتعاونه مع بو عساف والزين بات ثابتاً في غالبية أغانيه. على تطبيق «أنغامي»، يتمّ الاستماع إلى «وصرنا صلح»، على أن تتوافر قريباً على يوتيوب.

يذكر أن الألبوم الجديد يضمّ 8 أغنيات أخرى هي: «وقت البنساكي»، «صرنا صلح»، «غلطي بالتوقيت»، «طريق الفلي»، «كذابين»، «خايف»، «جايي عالهدا» وأغنية «هلق تا فقتي» التي صدرت قبل سنة تقريباً.