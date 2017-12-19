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روغوزين: سننشئ مع سورية أكبر حقل فوسفات في البلاد

 

كشف نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري روغوزين ، اليوم الإثنين، أن موسكو ستنشئ مع سورية مشغلا واحدا لتطوير حقل الفوسفات السوري الكبير، وتوريد المنتجات منه.

ونقلت “روسيا اليوم” عن روغوزين قوله للصحفيين، بعد لقائه الرئيس الأسد ” نحن اتفقنا مع زملائنا السوريين حول تشكيل مشغل واحد، نعمل على الحقل والنقل وتسليم الفوسفات المعالج إلى دول أخرى التي تنتظر هذه المنتجات “.

ولفت روغوزين أنه يوجد في سورية أكبر حقل فوسفات، ومن الممكن استخراج منتجات مطلوبة في العديد من البلدان مثل الأسمدة من هذا الحقل.

وأكد روغوزين أن سورية تخطط للتعاون لإعادة إعمار منشآت إنتاج موارد الطاقة مع روسيا حصريا، وقال “اليوم القيادة السورية تريد العمل مع روسيا، حصريا فيما يخص إعادة إعمار جميع المنشآت في مجال الطاقة في البلاد”.

المصدر: الوطن

 

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