روسيا وكازاخستان تبحثان التحضير للجولة التاسعة من اجتماع أستانا

بحث سفير كازاخستان لدى روسيا إيمانغالي تاسماغامبيتوف مع سفير روسيا في أستانا ألكسي بورودافكين اليوم التحضير للجولة التاسعة من اجتماع أستانا حول سورية والتي ستجري بعد اجتماع وزراء خارجية روسيا وإيران والنظام التركي الشهر المقبل.





وذكرت سفارة كازاخستان في موسكو في بيان لها اليوم أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الجوانب الرئيسية للتعاون الثنائي بشأن الفعاليات التي ستقام في كازاخستان هذا العام.





وكانت العاصمة الكازاخية أستانا استضافت ثمانية اجتماعات حول سورية كان آخرها في الـ 21 والـ 22 من شهر كانون الأول الماضي وأكدت في مجملها على وحدة وسيادة سورية ومواصلة مكافحة الإرهاب وعلى تثبيت وقف الأعمال القتالية في مناطق تخفيف التوتر وعلى الحل السلمي للأزمة في سورية.





وأشار البيان إلى أنه تم خلال الاجتماع ايضا مناقشة مسألة عقد القمة الخامسة لدول بحر قزوين التي ستبحث مشروع الاتفاقية المتعلقة بالوضع القانوني لبحر قزوين.



