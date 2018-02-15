الدفاعات الجوية تصدّ طائرات استطلاع إسرائيلية
مساعدات دخلت «النشابية» في الغوطة الشرقية.. وتحشيدات متقابلة في دير الزور
الغرب يُقيِّد معارك الغوطة الشرقية وواشنطن تنسق مع ممثلي التمرد على الدولة السورية
الجعفري: بيان مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري في سوتشي أساس لأي مسار سياسي
ما بعد إسقاط الـ«اف ١٦»: سيناريو مستقبلي محتمل
العدوان التركي يتواصل على عفرين… إصابة مدنيين اثنين وخسائر كبيرة في القطاع الزراعي
دمشق ترفض التدخل الأممي في «اللجنة الدستورية»
سوريون يواجهون فجائع الحرب... بمزيد من الموت
ميليشيا «الحر» تدعي الاتفاق مع داعش على إخلاء جنوب إدلب
لافروف: التصرفات الأمريكية في سورية تشكل تهديدا لوحدة أراضيها
مركز التنسيق الروسي: "النصرة" , “الخوذ البيضاء” يحضرون لاستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين بإدلب
إصابة 4 أطفال بدمشق وريفها..والجيش يرد على مصدر القذائف
سوريو الجولان في الذكرى الـ 36 لإضرابهم المفتوح ضد الاحتلال
صدور قانون يحدد الرسوم القنصلية خارج سورية
الجيش يعثر على أسلحة وذخائر إسرائيلية الصنع داخل أوكار إرهابيي (داعش) في المناطق المحررة بدير الزور

روسيا وكازاخستان تبحثان التحضير للجولة التاسعة من اجتماع أستانا

 

بحث سفير كازاخستان لدى روسيا إيمانغالي تاسماغامبيتوف مع سفير روسيا في أستانا ألكسي بورودافكين اليوم التحضير للجولة التاسعة من اجتماع أستانا حول سورية والتي ستجري بعد اجتماع وزراء خارجية روسيا وإيران والنظام التركي الشهر المقبل.

وذكرت سفارة كازاخستان في موسكو في بيان لها اليوم أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الجوانب الرئيسية للتعاون الثنائي بشأن الفعاليات التي ستقام في كازاخستان هذا العام.

وكانت العاصمة الكازاخية أستانا استضافت ثمانية اجتماعات حول سورية كان آخرها في الـ 21 والـ 22 من شهر كانون الأول الماضي وأكدت في مجملها على وحدة وسيادة سورية ومواصلة مكافحة الإرهاب وعلى تثبيت وقف الأعمال القتالية في مناطق تخفيف التوتر وعلى الحل السلمي للأزمة في سورية.

وأشار البيان إلى أنه تم خلال الاجتماع ايضا مناقشة مسألة عقد القمة الخامسة لدول بحر قزوين التي ستبحث مشروع الاتفاقية المتعلقة بالوضع القانوني لبحر قزوين.

واستعرض السفيران التحضيرات للمؤتمر السادس للأديان التقليدية والعالمية والمنتدى الخامس عشر للتعاون بين روسيا وكازاخستان اللذين سيعقدان في أستانا هذا العام.

 

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.