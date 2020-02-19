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روسيا وتركيا تؤكدان التزامهما بالاتفاقيات الحالية حول سوريا ومواصلة مكافحة الإرهاب

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الجانبين الروسي والتركي أكدا عقب مشاوراتهما في موسكو التزامهما بالاتفاقيات الحالية حول سوريا ومواصلة مكافحة الإرهاب.


وجاء في بيان الخارجية الروسية: "واصلنا البحث المفصل للوضع على الأرض في سوريا، مع التركيز على الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، وأكد الجانبان بالالتزام بالاتفاقيات الحالية التي تنص على تدابير للحد من التوترات وتخفيف الوضع الإنساني مع الاستمرار في مكافحة الإرهاب".

وأكد البيان إلى أنه تمت الإشارة خلال المحادثات إلى أن "تحقيق الأمن والاستقرار على المدى الطويل في إدلب وأجزاء أخرى من سوريا أمر ممكن فقط على أساس الالتزام بسيادة البلاد واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها".