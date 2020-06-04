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روسيا والسعودية تتوصلان إلى اتفاق مبدئي حول النفط

توصلت روسيا و السعودية إلى اتفاق مبدئي على تمديد تخفيضات إنتاج النفط القياسية الحالية لمدة شهر، بينما تكثفان الضغط على الدول التي لم تلتزم بالكامل بخفض إنتاجها لتعميق التخفيضات.


وقال مصدر في "أوبك": إن «أي اتفاق بشأن تمديد تخفيضات الإنتاج مرهون بتعميق الدول التي لم تلتزم بالكامل في شهر مايو/أيار، التخفيضات في الأشهر المقبلة لتعويض الإنتاج الزائد»، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز".


في المقابل كشفت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، يوم الاثنين الماضي، أن «منظمة "أوبك+" تدرس إمكانية تمديد خفض إنتاج النفط لفترة تمتد ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر إضافية».


وأوردت مصادر خاصة وفقاً للوكالة أن «المنظمة النفطية "أوبك+" تبحث مسألة تمديد مدة اتفاق خفض إنتاج النفط»، موضحةً أن «الوضع في سوق النفط يتغير بسرعة، ويتم إعطاء الأفضلية لاتخاذ تدابير قصيرة الأجل».


وارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها لليوم الخامس على التوالي، مسجلة أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، ليتداول خام برنت فوق 40دولار للبرميل للمرة الأولى منذ آذار، مع اقتراب تحالف أوبك بلس من تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية لمدة شهر أو شهرين.