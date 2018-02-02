روسيا: واشنطن قتلت آلية التحقيق المشتركة باستخدام السلاح الكيميائي في سورية
أكدت روسيا أن الولايات المتحدة الأمريكية قتلت آلية التحقيق المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة في استخدام السلاح الكيميائي في سورية.
وكانت وزارة الخارجية الروسية أكدت في وقت سابق أن تمديد مهمة آلية التحقيق المشتركة في استخدام السلاح الكيميائي في سورية يجب أن يتم بشرط استخلاص الدروس من عملها السلبي وتعزيز هذه الآلية وحملت الولايات المتحدة والدول التي دعمت موقف واشنطن في مجلس الأمن مسؤولية وقف عمل هذه الآلية.
ونقلت وكالة انترفاكس الروسية عن البعثة الدائمة لروسيا لدى الأمم المتحدة قولها في رسالة نشرتها على تويتر إن بعثة الولايات المتحدة الأممية تتجنب عمدا حقيقة أن الخطوة الأخيرة كانت موجودة ورمتها خلف ظهرها عندما قتلت قرارنا في مجلس الأمن الدولي بشأن تمديد وتنسيق آلية التحقيق المشتركة الأمر الذي كان من شأنه أن يجعل عملها مستقلا وموضوعيا ومهنيا.
يذكر أن روسيا كانت قدمت في وقت سابق مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لإنشاء هيئة تحقيق دولية جديدة حول استخدام السلاح الكيميائي في سورية لتحل محل آلية التحقيق المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن الهيئة الجديدة يجب أن تكون مهنية وغير مسيسة وتعمل على أساس بيانات دامغة لا تشوبها شائبة ويتم جمعها بطريقة شفافة وجديرة بالثقة لكن نيكي هايلي مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أعلنت رفض واشنطن للاقتراح.
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