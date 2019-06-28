روسيا و الصين تتخليان عن استخدام الدولار

اتفقت روسيا والصين على استخدام عملتيهما في التبادل التجاري حيث أفادت صحيفة " إزفستيا " أن اتفاقية استخدام العملات المحلية بدلا من الدولار وقعها وزير المالية الروسي وحاكم البنك الشعبي الصيني، في 5 حزيران 2019.



وذكرت الصحيفة نقلا عن سيرغي ستورتشاك، نائب وزير المالية الروسي، أن توقيع الاتفاقية تم بقصد تطوير تسوية المدفوعات الناجمة عن المبادلات التجارية مع شركاء روسيا الاقتصاديين بالعملات المحلية وتعزيز الأمن الاقتصادي لروسيا.



وتستخدم العملة الروسية "الروبل" حاليا في تسوية 10% من المدفوعات الناجمة عن التبادل التجاري بين روسيا والصين ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة في الأعوام القليلة المقبلة إلى %50 .



وكالات