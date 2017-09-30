روسيا لن تسلم التكنولوجيا الخاصة بصواريخ إس400 إلى تركيا

أعلن فلاديمير كوجين مساعد الرئيس الروسي لشؤون التعاون العسكري التقني أن” موسكو لن تسلم أنقرة التكنولوجيا الخاصة بصواريخ إس400 في إطار تزويد تركيا بصواريخ من هذا النوع”.

ونقلت وكالات روسية عن كوجين قوله للصحفيين اليوم “لا يدور الحديث الآن عن ذلك ونتحدث فقط عن توريد صواريخ” مؤكدا أن الصفقة دخلت حيز التنفيذ وتم دفع مبلغ مسبق”.

وكانت صحيفة كوميرسانت الروسية قد ذكرت سابقا أن تركيا تسعى إلى بدء صنع صواريخ إس400 في أراضيها إلا أن الاستخبارات الروسية تعارض فكرة نقل التكنولوجيا إلى دولة من أعضاء حلف الناتو.

كما أعلن رئيس شركة “روس تيك” الحكومية الروسية الخاصة بتصدير التكنولوجيات العالية سيرغي تشيميزوف في تموز الماضي عن عدم وجود خطة لبدء صنع إس400 في أراضي تركيا.