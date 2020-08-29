روسيا: لا يمكن الحديث عن وقف إطلاق نار كامل في سورية في ظل تصرفات “الإرهابيين”

رأى مبعوث الرئيس الروسي إلى سورية، ألكسندر لافرينتيف، أنه من غير الممكن الحديث عن وقف كامل لإطلاق النار في سورية بسبب تصرفات المجموعات المسلحة هناك.



ووفق ما نقلته قناة “روسيا اليوم” قال لافرينتيف، في تصريح صحفي أدلى به أمس الأربعاء في جنيف، التي تستضيف جلسة جديدة للجنة الدستورية السورية: “الجميع يلاحظ استقراراً معيناً للوضع في سورية من حيث الالتزام بنظام وقف إطلاق النار، على الرغم من وجود استفزازات، لكن عددها أصبح أقل بكثير”.





وأضاف: “لا يمكننا الآن الحديث عن وقف إطلاق النار، واضعين في الاعتبار ضرورة مواصلة مكافحة التنظيمات الإرهابية، مع الأسف أعدادهم تتزايد، في هذه الظروف من الصعب الحديث عن إعادة إعمار سورية”.



ولفت مبعوث الرئيس الروسي في هذا السياق إلى تسجيل تكثيف أنشطة الخلايا النائمة لتنظيم “داعش” المصنف إرهابياً على المستوى الدولي في الأراضي السورية.



وأول أمس قالت منظمة الأمم المتحدة إن أكثر من 10 آلاف مسلح تابع لتنظيم “داعش” المصنف إرهابياً على المستوى الدولي، لا يزالون ناشطين في أراضي كل من العراق وسورية.



تجدر الإشارة إلى أن معظم خلايا التنظيم في سورية تنتشر في محيط القواعد الأمريكية خصوصاً قاعدة التنف ما يعرقل عمليات الجيش السوري هناك.