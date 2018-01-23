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روسيا قلقة من مبادرة فرنسا عقد اجتماع أممي حول سوريا

 

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المبادرة الفرنسي لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في سوريا متحيزة، معبراً عن القلق بشأنها.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي له : “أنّ ما يخص اجتماع مجلس الأمن الدولي، الذي يُعقَد بمبادرة فرنسا، فبوسعي أن أقول إن هذا التحيز تُجاه أحداثٍ معينة خاصة بالتسوية السورية، يثير قلقنا”.

وأضاف لافروف أن الدول الغربية تحاول إثارة ضجة حول الوضع في الغوطة الشرقية وإدلب، وتتجاهل وجود جماعات مسلحة ارهابية قريبة من (جبهة النصرة) في الغوطة الشرقية، التي تقصف دمشق، بما في ذلك السفارة الروسية.

وأشار أيضاً إلى أن الدول الغربية تتجاهل الواقع أنه بدأت عملية إجلاء النساء والأطفال المحتاجين إلى مساعدات طبية عاجلة، من الغوطة الشرقية، وذلك بفضل جهود الحكومة السورية والعسكريين الروس.

المصدر: روسيا اليوم

 

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