روسيا قلقة من مبادرة فرنسا عقد اجتماع أممي حول سوريا

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المبادرة الفرنسي لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في سوريا متحيزة، معبراً عن القلق بشأنها.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي له : “أنّ ما يخص اجتماع مجلس الأمن الدولي، الذي يُعقَد بمبادرة فرنسا، فبوسعي أن أقول إن هذا التحيز تُجاه أحداثٍ معينة خاصة بالتسوية السورية، يثير قلقنا”.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي له : “أنّ ما يخص اجتماع مجلس الأمن الدولي، الذي يُعقَد بمبادرة فرنسا، فبوسعي أن أقول إن هذا التحيز تُجاه أحداثٍ معينة خاصة بالتسوية السورية، يثير قلقنا”.