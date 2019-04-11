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روسيا: قرار واشنطن بشأن الحرس الثوري سعي لـ "شيطنة" إيران

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، أن تصنيف واشنطن الحرس الثوري الإيراني تنظيما إرهابيا، هو استمرار لنهج الولايات المتحدة في "شيطنة" إيران، وسينعكس سلبا على سحب قواتها من سوريا.


وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن "قرار الإدارة الأمريكية إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، يأتي ضمن نهج الولايات المتحدة في شيطنة إيران، عن طريق ممارسة أقصى أنواع الضغط عليها".


وأضافت: "من بين الضغوط الكبيرة التي تمارسها أمريكا، متجاوزة مجلس الأمن الدولي، الانسحاب الأحادي الجانب من الاتفاق النووي بين إيران والغرب، وكذلك الضغط على طهران لسحب قواتها من سوريا، وهي موجودة هناك بطلب من الحكومة الشرعية للبلد".



المصدر: إنترفاكس