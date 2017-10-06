روسيا: سنقصف أي تحرك للمسلحين، حتى داخل مناطق التحالف الأمريكي في سورية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء 4/10/2017 أن دعم الولايات المتحدة للإرهابيين يمثل عقبة رئيسية أمام القضاء على تنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف للصحفيين، الأربعاء:

على ما يبدو ، أن نجاحات الجيش السوري بدعم من القوات الجوية الفضائية الروسية في التحرير السريع لوادي الفرات، تتناقض مع خطط الزملاء الأمريكيين.

وأشار كوناشينكوف إلى أن كل الهجمات الأخيرة للإرهابيين انطلقت من منطقة التنف على الحدود السورية الأردنية التي تقع فيها البعثة العسكرية الأمريكية، والتي لم يسمح الأمريكيون للجيش السوري، الذي يلاحق مجموعات إرهابية، بالاقتراب منها.

وقال المسؤول العسكري الروسي:

إذا كان الجانب الأمريكي يعتبر هذه العمليات “حوادث غير متوقعة” فإن القوات الجوية الفضائية الروسية في سوريا مستعدة لبدء تدمير مثل هذه المفاجآت ” في المنطقة الخاضعة لهم ” ( أي للأمريكان)

وأعاد كوناشينكوف إلى الأذهان أن حوالي 300 مسلح من “داعش” وصلوا من الركبان 28 أيلول إلى منطقة القريتين في محافظة حمص وحاولوا فرض سيطرتهم على مرتفعات استراتيجية حول البلدة، كما شن مسلحو “داعش” في اليوم نفسه سلسلة من الهجمات المنسقة على مواقع للقوات السورية على الطريق بين تدمر ودير الزور.

المصدر: وكالات