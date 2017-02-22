روسيا: حزب الله وإيران يخرجان من سوريا مع خروج الجميع

رفض نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف، المطلب الإسرائيلي بإخراج حزب الله من سوريا. وأوضح في مقابلة مع صحيفة «جيروزاليم بوست» العبرية، أنّ «الحكومة السورية وجّهت دعوة إلى إيران وحزب الله لمساعدتها في الحرب، وعندما تضع الحرب أوزارها، سيغادران جنباً إلى جنب مع كل الجماعات المسلحة».



وأعرب سيرومولوتوف، الذي يزور إسرائيل لعدة أيام، عن تفهمه لمخاوف تل أبيب من بقاء حزب الله والحرس الثوري الإيراني في سوريا بعد الحرب. وأكد أن حزب الله بالنسبة إلى روسيا «هو جزء من السياسة في لبنان، وجزء مهم من سكان لبنان يؤيدونه، وهو جزء من البرلمان. الحرس الثوري الإيراني هو أيضاً جزء من الهيكلية العسكرية في إيران. لهذا السبب، لا سبيل لوضعهما على لائحة الإرهابيين الدوليين».

وذكرت «جيروزاليم بوست» أن سيرومولوتوف المسؤول عن مكافحة الإرهاب في وزارته، سيعقد في الأيام التي يمضيها في إسرائيل، سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى في وزارة الخارجية، ويبحث سبل التعاون في الحرب ضد الإرهاب. ورأى سيرومولوتوف أنّ «كلاً من الاتحاد الروسي وإسرائيل لديهما خبرة في مكافحة الإرهاب»، لافتاً إلى وجود عدة سبل يمكن إسرائيل وروسيا أن تعملا فيها معاً، من بينها «تبادل المعلومات، والتعاون في المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة، وهذا جزء من الأمور الرئيسية والمهمة من العمل الذي نقوم به».



(الأخبار)