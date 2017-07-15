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روسيا تنتج أعدادا كبيرة من طائرات ميغ 35

أعلن مدير عام شركة ميغ الروسية للطائرات إيليا تاراسينكو أن الشركة تجري اختبارات للبدء بإنتاج أعداد كبيرة من طائرات ميغ 35.روسيا تنتج أعدادا كبيرة من طائرات ميغ 35
ونقلت وكالة سبوتنيك عن تاراسينكو قوله “سننتهي من الاختبارات في غضون العامين المقبلين وبعد ذلك نتطلع إلى بدء الإنتاج الصناعي وتوقيع عقود لتوريد مقاتلات ميغ 35 للقوات الجوية الروسية ولجيوش الدول الأجنبية”.

وتعد طائرة ميغ 35 من المقاتلات التي تمثل حلقة الوصل بين جيل طائرات ميغ 29 والجيل الخامس ومن مزاياها قدرة كبيرة على التخفي عن الرادارات المضادة وازدياد مدى الطيران وعدد كبير من نقاط التعليق تحت الجناح لحمل الأسلحة كما تستطيع استخدام جميع الأسلحة المتوفرة حالياً ومستقبلياً.

المصدر: سانا

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