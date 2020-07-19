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روسيا تكشف عن الجهة التي قامت باستهداف دوريتها على طريق إم 4

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن المسلحين في إدلب يقفون وراء استهداف دورية روسية – تركية مشتركة بعبوة ناسفة، يوم أمس الثلاثاء.


 وقال المركز الروسي للمصالحة: “في الوقت الحالي، توقفت الدوريات، ويجري إخلاء المعدات المتضررة. قيادة القوات الروسية في الجمهورية العربية السورية، بالتعاون مع الجيش التركي وأجهزة الاستخبارات السورية، تؤكد تورط مسلحي إدلب في الهجوم على الدورية”.


وأعلن المركز الروسي للمصالحة في وقت سابق اليوم، أن عبوة ناسفة يدوية الصنع انفجرت أثناء مرور دورية روسية – تركية مشتركة، تسببت في إصابة 3 جنود روس بجروح طفيفة، تم نقلهم إلى قاعدة حميميم لتلقي العلاج.

 


المصدر: نوفوستي